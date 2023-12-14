Аферист сыграл пышную свадьбу на деньги обманутой волгоградки

Двое жителей Владивостока подозреваются в обмане 22-летней жительницы Волгоградской области на 2,5 миллиона рублей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, женщина хотела приобрести на эти деньги подержанный Hyundai. Объявление о продаже машины она нашла в Интернете на сайте подержанных автомобилей.

- Связавшись с менеджером и обговорив условия покупки, жительница нашего региона перевела на продиктованные счета в счет приобретения поддержанной Hyundai 2,5 миллиона рублей, - рассказали в главке.

Однако машину из Приморского края в Волгоградскую область так и не доставили, после чего женщина обратилась в полицию. Правоохранители для установления личности мошенников выезжали в командировку в город Владивосток.

Установлено, что к афере причастен 23-летний бывший менеджер по продажам автомобилей владивостокской компании. Телефон мужчины был в открытом доступе. Получив звонок, он не удержался от соблазна присвоить деньги. Для этого он привлек своего товарища.

Получив денежные средства они потратили их на личные нужды. Один из аферистов сыграл на них пышную свадьбу.

Подозреваемых задержали. Возбуждено уголовное дело.