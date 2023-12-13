Волгоградцы перевели IT-мошенникам за год 1,6 млрд рублей

С начала года жители Волгоградской области из-за IT-мошенников стали беднее на 1,6 миллиарда рублей. В общей сложности в сети аферистов попали почти 7,5 тысячи жителей региона, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Злоумышленники используют различные способы обмана, придумывают новые виды мошенничества, чтобы завладеть чужими деньгами.

Полицейские постоянно информируют население об участившихся случаях мошенничества и проводят профилактические мероприятия. В их числе - разъяснительные беседы в трудовых коллективах, подготовка видеороликов и раздача памяток о том, как не стать жертвой мошенников. Эта работа проводится регулярно, так как жители, к сожалению, продолжают верить аферистам.