Авиаполк в Волгоградской области уничтожил условных террористов

Смешанный авиационный полк в Волгоградской области отразил нападение условных террористов на воинскую часть и стоянку самолетов, сообщили V102.RU в пресс-службе Южного военного округа.
Комплексная тренировка проводилась совместно с подразделениями по противодействию терроризму, которые выдвинулись в район условных боевиков, после поступления сигнала тревоги.
Военнослужащие под прикрытием бронетехники блокировали и уничтожили «незаконное вооруженное формирование». В ходе тренировки были отработаны вопросы восстановления связи с вышестоящим штабом, проверены силы и средства подразделений, их оружие и экипировка.
Фото: пресс-служба ЮВО