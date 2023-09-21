Общество

Авиаполк в Волгоградской области уничтожил условных террористов

Общество 21.09.2023 22:04
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21.09.2023 22:04


Смешанный авиационный полк в Волгоградской области отразил нападение условных террористов на воинскую часть и стоянку самолетов, сообщили V102.RU в пресс-службе Южного военного округа.

Комплексная тренировка проводилась совместно с подразделениями по противодействию терроризму, которые выдвинулись в район условных боевиков, после поступления сигнала тревоги. 

Военнослужащие под прикрытием бронетехники блокировали и уничтожили «незаконное вооруженное формирование». В ходе тренировки были отработаны вопросы восстановления связи с вышестоящим штабом, проверены силы и средства подразделений, их оружие и экипировка.

Фото: пресс-служба ЮВО

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