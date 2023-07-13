Общество

Полтора часа был в воде. Прапорщик МЧС спас тонущего волгоградца из перевернувшейся лодки

Общество 13.07.2023 09:34
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13.07.2023 09:34

В Камышинском районе Волгоградской области командир отделения 28-ой пожарно-спасательной части Камышина Павел Квитко спас тонущего рыбака. Как сообщает V102.RU, прапорщик внутренней службы вытащил из воды обессилевшего мужчину. 

— Находясь в отпуске на реке Волге в районе села Галка Квитко услышал зов о помощи. Не задумываясь ни на минуту, он завел мотор своей лодки и выдвинулся в сторону, откуда доносились крики. Проплыв полтора километра сотрудник МЧС увидел в воде обессиленного человека, — рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Оказалось, что мужчина старше пятидесяти лет рыбачил с лодки, которая сломалась и пошла ко дну. Олег — так зовут горе–рыбака, полтора часа находился на плаву, в четырех километрах от берега. Выбраться на берег самостоятельно он не смог. Когда ноги свело судорогами, а силы совсем покинули — начал звать на помощь. По счастливой случайности в этот момент поблизости оказался Павел. 

Уточняется, что прапорщик помог утопающему забраться к себе в лодку, укрыл его теплым одеялом и доставил на берег. 

Фото и коллаж: ГУ МЧС России по Волгоградской области, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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