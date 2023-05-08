Общество 08.05.2023 18:13
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08.05.2023 18:13
Поздравления с наступающим Днем Победы в Волгограде принимают ветераны Великой Отечественной войны и военной контрразведки «СМЕРШ». Как сообщили в УФСБ России по региону, в преддверии праздника начальник УФСБ России по региону Александр Ларин и начальник ПУ ФСБ России по региону Вадим Синицын посетили героических людей - ветерана военной контрразведки «СМЕРШ» младшего лейтенанта госбезопасности Пелагею Нефедову и подполковника в отставке, участника Великой Отечественной войны Виктора Тупикова.
- Руководители силовых ведомств пожелали ветеранам праздничного настроения, крепкого здоровья, бодрости духа. Ветераны поделились воспоминаниями о Великой Отечественной войне и своей службе в органах государственной безопасности, - сообщили в ведомстве.
Молодые чекисты, которые также были в составе делегации, с большим интересом послушали ветеранов, поздравили с праздником и пожелали долголетия и здоровья.
Фото: УФСБ России по Волгоградской области
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