







Поздравления с наступающим Днем Победы в Волгограде принимают ветераны Великой Отечественной войны и военной контрразведки «СМЕРШ». Как сообщили в УФСБ России по региону, в преддверии праздника начальник УФСБ России по региону Александр Ларин и начальник ПУ ФСБ России по региону Вадим Синицын посетили героических людей - ветерана военной контрразведки «СМЕРШ» младшего лейтенанта госбезопасности Пелагею Нефедову и подполковника в отставке, участника Великой Отечественной войны Виктора Тупикова.

- Руководители силовых ведомств пожелали ветеранам праздничного настроения, крепкого здоровья, бодрости духа. Ветераны поделились воспоминаниями о Великой Отечественной войне и своей службе в органах государственной безопасности, - сообщили в ведомстве.

Молодые чекисты, которые также были в составе делегации, с большим интересом послушали ветеранов, поздравили с праздником и пожелали долголетия и здоровья.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области



