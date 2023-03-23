Крушат и созидают: на Центральной набережной Волгограда ломают старое и строят новое

Общество 23.03.2023 19:29
0
23.03.2023 19:29
В Волгограде с приходом тепла в активную фазу вошли работы по благоустройству склона Центральной набережной, примыкающего к ресторану «Маяк». Как сообщает ИА «Высота 102», в этом месте наблюдается большое скопление спецтехники и рабочих с отбойными молотками и лопатами. Они снимают старый асфальт и разбирают полуразрушенную лестницу, которая ведет от улицы Краснознаменской к Нулевой продольной магистрали напротив речного порта. Куски железобетона тут же грузят экскаваторами в «КАМАЗы». Место проведения работ огорожено, выставлены предупреждающие знаки.
Подрядной организации предстоит благоустроить территорию площадью более 2000 квадратных метров. Согласно проекту, лестничные марши полностью демонтируют, так как за годы эксплуатации они рассыпались и пришли в негодность. После укрепления подпорных стен лестничные спуски восстановят. Гранитные бордюры демонтируют и после очистки вернут на прежнее место.
На этом участке благоустройства уложат новое покрытие из брусчатки на площади более 700 квадратных метров, смонтируют новое освещение и поливочный водопровод. Агрономы подготовили для этого склона 300 саженцев ели, сирени, черемухи, спиреи и бирючины. Предусмотрена ландшафтная подсветка и парковая мебель, которой раньше здесь не было.
Благоустройство склона Центральной набережной в этом месте, напомним, проводится в несколько этапов из-за сложности рельефа. По окончании реконструкции, как сообщили в мэрии, здесь появится полноценная инфраструктура для отдыха и прогулок.
Работы кипят и на другом участке Центральной набережной – вблизи улицы Ковентри на смотровой площадке. Там сегодня монтируют обещанную мэрией 30-метровую перголу. Скелет этого большого декоративного объекта уже почти собран. Рядом с навесом по окончании работ появится еще 8 скамеек, где можно будет посидеть теплыми волгоградскими вечерами и полюбоваться на Волгу.
Старый асфальт снимают и на улице Соколова, где любят прогуливаться горожане. Вдоль улицы Чуйкова уже можно наблюдать наконец ровные дорожки.
Напомним, что в феврале мэрия Волгограда подвела итоги общественных обсуждений по проектам благоустройства. На голосование, которое будет проходить на всероссийской платформе, выдвинуты 8 городских территорий.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
Московская компания построит 6-этажную детскую поликлинику в Волжском23.03.2023 19:44
Общество 23.03.2023 19:44
В Волгограде прокурор Костенко прибыл в колонию-поселение с проверкой23.03.2023 18:09
Общество 23.03.2023 18:09
«Мы так и не научились ненавидеть врага»: автор фильма «Отважные» о героях СВО приехала на встречу с волгоградцами23.03.2023 18:02
Общество 23.03.2023 18:02
Трассу Волгоград-Калмыкия назвали одной из самых красивых для автопутешествий по России23.03.2023 15:43
Общество 23.03.2023 15:43
Дмитрий Вельможко: в Волгоградской области сократилось количество убийств и грабежей23.03.2023 15:43
Общество 23.03.2023 15:43
В Волгограде передали 10 госнаград родственникам погибших на СВО военнослужащих23.03.2023 14:27
Общество 23.03.2023 14:27
Вырубят только старые и сухие: волгоградцам обещают оставить большую часть соснового леса на «Лысой горе»23.03.2023 12:37
Общество 23.03.2023 12:37
Космос и астрофизика: в Первом университетском лицее имени Н.И. Лобачевского стартовал конкурсный набор учеников23.03.2023 12:16
Общество 23.03.2023 12:16
Почти треть жителей ЮФО готовы взять кредит на ремонт23.03.2023 11:46
Общество 23.03.2023 11:46
ФПСС в Волгоградской области запретили обирать должника до нитки23.03.2023 09:40
Общество 23.03.2023 09:40
Минометчики уничтожили колонну условного противника в Волгоградской области23.03.2023 09:21
Общество 23.03.2023 09:21
В Волжском фасады домов превратят в патриотические панно23.03.2023 08:41
Общество 23.03.2023 08:41
В центре Волгограда молодежь сойдется в стенке на стенку23.03.2023 07:57
Общество 23.03.2023 07:57
Эксперты: в России через год число фейков может вырасти вдвое22.03.2023 22:00
Общество 22.03.2023 22:00
Мобилизованный предприниматель Вячеслав Выборнов из Новоаннинска погиб на СВО22.03.2023 21:28
Общество 22.03.2023 21:28