Крушат и созидают: на Центральной набережной Волгограда ломают старое и строят новое









В Волгограде с приходом тепла в активную фазу вошли работы по благоустройству склона Центральной набережной, примыкающего к ресторану «Маяк». Как сообщает ИА «Высота 102», в этом месте наблюдается большое скопление спецтехники и рабочих с отбойными молотками и лопатами. Они снимают старый асфальт и разбирают полуразрушенную лестницу, которая ведет от улицы Краснознаменской к Нулевой продольной магистрали напротив речного порта. Куски железобетона тут же грузят экскаваторами в «КАМАЗы». Место проведения работ огорожено, выставлены предупреждающие знаки.





















Подрядной организации предстоит благоустроить территорию площадью более 2000 квадратных метров. Согласно проекту, лестничные марши полностью демонтируют, так как за годы эксплуатации они рассыпались и пришли в негодность. После укрепления подпорных стен лестничные спуски восстановят. Гранитные бордюры демонтируют и после очистки вернут на прежнее место.





















На этом участке благоустройства уложат новое покрытие из брусчатки на площади более 700 квадратных метров, смонтируют новое освещение и поливочный водопровод. Агрономы подготовили для этого склона 300 саженцев ели, сирени, черемухи, спиреи и бирючины. Предусмотрена ландшафтная подсветка и парковая мебель, которой раньше здесь не было.





















Благоустройство склона Центральной набережной в этом месте, напомним, проводится в несколько этапов из-за сложности рельефа. По окончании реконструкции, как сообщили в мэрии, здесь появится полноценная инфраструктура для отдыха и прогулок.













Работы кипят и на другом участке Центральной набережной – вблизи улицы Ковентри на смотровой площадке. Там сегодня монтируют обещанную мэрией 30-метровую перголу. Скелет этого большого декоративного объекта уже почти собран. Рядом с навесом по окончании работ появится еще 8 скамеек, где можно будет посидеть теплыми волгоградскими вечерами и полюбоваться на Волгу.













Старый асфальт снимают и на улице Соколова, где любят прогуливаться горожане. Вдоль улицы Чуйкова уже можно наблюдать наконец ровные дорожки.





















Напомним, что в феврале мэрия Волгограда подвела итоги общественных обсуждений по проектам благоустройства. На голосование, которое будет проходить на всероссийской платформе, выдвинуты 8 городских территорий













Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»



