В Минобороны РФ пояснили порядок и условия выплаты денежных средств мобилизованным. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на федеральное министерство, в МО подтвердили, что минимальная сумма, которую будет получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тысяч рублей.

– Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия, которое зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет. Так, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тысячи рублей, – говорится в комментарии ведомства.

При этом, если военнослужащий – сержант, прапорщик или офицер, у него в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, сумма будет больше. К примеру, командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей, а командир батальона около 243 тысяч рублей.

– Денежные средства мобилизованным начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы. То есть военнослужащим, проходившим службу с 1 по 31 октября, будет начислено денежное довольствие с 10 по 20 ноября, – разъясняют в Минобороны. – При этом минимальную сумму в 195 тысячи рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше и равняться пропорционально прослуженному сроку за октябрь. В текущем месяце денежное довольствие начнет выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября.

В Минобороны также прокомментировали порядок единовременной выплаты военнослужащим срочной службы, заключившим контракт.

– Указом президента определено, что, начиная с 21 сентября 2022 года, всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы на один год и более и гражданам, призванным в рамках мобилизации и также заключившим контракт на срок один год и более, будет начислена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. При этом выплата будет производиться после заключения контракта. Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как и все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, – сообщается министерством.