Прокуратура Палласовского района Волгоградской области выявила нарушения в работе районного отдела образования, сотрудники которого подозревали неладное, но не инициировали проверку семьи, в которой регулярно избивали 8-летнюю школьницу.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорная проверка проводилась по факту нанесения телесных повреждений 8-летней девочке из Палласовского района. Несовершеннолетняя проживала с отцом и мачехой в одном из частных домовладений по улице Комсомольской поселка Красный Октябрь Палласовского района. По подозрению в истязании девочки задержана 40-летняя мачеха, которая систематически била и издевалась над падчерицей.

– В ходе надзорной проверки установлено, что до 31 мая 2022 года подозреваемая работала учителем математики в местной школе. При этом ранее коллеги подозреваемой обращали внимание на наличие у ее падчерицы синяков, на что женщина поясняла, что ребенок часто падает. Однако при наличии сигнала сотрудниками образовательного учреждения проверка условий жизни данной семьи не инициировалась, информация о возможных фактах семейного насилия в правоохранительные органы не направлялась, – рассказала Черединина.

Прокурор Палласовского района Волгоградской области внес в адрес руководства районного отдела представление об устранении выявленных нарушений. Проверка в отношении иных органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних продолжается.

В региональном главке МВД ранее сообщали, что об избитой девочке местные жители сообщили участковому 29 июня. Вместе с сотрудниками ПДН они навестили семью, изъяли ребенка и передали несовершеннолетнюю медикам Палласовской ЦРБ.

Напомним, что сегодня, 4 июля, СУ СКР по Волгоградской области сообщил о задержании женщины. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного). По данным следствия, мачеха регулярно избивала малолетнюю не только руками и ногами, но и наносила повреждения предметами обихода - ремнем, утюгом, скалкой.

Фото читатели ИА «Высота 102»