Расследования

Суд отправил в СИЗО Гульнару Низамову, пытавшую падчерицу под Волгоградом

Расследования 06.07.2022 13:53
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06.07.2022 13:53




В Волгоградской области сегодня, 6 июля, заключили в СИЗО 40-летнюю жительницу Палласовского района Гульнару Низамову, которая подозревается в систематических истязаниях своей 8-летней падчерицы. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова, прижигавшая утюгом, бившая девочку ремнем и скалкой бывшая учительница математики под стражей проведет как минимум два ближайших месяца. 

– В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СКР по Волгоградской области по статье УК РФ об истязаниях, по ходатайству следователя в отношении 40-летней подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщила представитель СУ СКР информационному агентству. 

По сведениям руководителя Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерины Вальковской, на суде Низамова сегодня пояснила, что раскаивается в содеянном. Также она отметила, что больна и не знает, что на нее нашло.

На сегодня известно о том, что 40-летняя Гульнара Низамова, жительница поселка Красный Октябрь Палласовского района Волгоградской области, на протяжении месяца – с мая по июнь – испытывая ненависть к 8-летней падчерице, систематически причиняла ей побои. В ход шли предметы бытовой техники, кухонная утварь. В один из дней Низамова засунула голову девочки в унитаз и спускала воду.  Не выдержав пыток, малышка 28 июня сбежала к бабушке, от которой о проблеме узнали правоохранительные органы. На место ЧП выезжали сотрудники полиции и ПДН, которые изъяли ребенка и передали под наблюдение медиков. 

– Следователями СКР в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, – сообщает Буянова. – В ближайшее время в соответствии с УПК РФ женщине будет предъявлено обвинение.

Как ранее выяснили журналисты ИА «Высота 102», 40-летняя Гульнара Низамова ранее работала в местной школе учителем математики, однако на работу женщина чаще всего не являлась. В результате руководством учебного учреждения было принято решение о расторжении трудового договора с женщиной. 

Прокуратура сообщала также, что синяки на теле ребенка не раз замечали сотрудники школы, однако ни педагоги, ни отдел образования не принимали мер, в связи с чем прокурор Палласовского района вынес представление в адрес чиновников. 

Сейчас в больнице с ребенком находится отец Амангали Темиргалиев. Со слов мужчины, он, работая в полях, не догадывался о творившемся в доме кошмаре. В социальных сетях страницы мужчины буквально завалены фотографиями любимой им дочки. 

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Фото: ОК.ru

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