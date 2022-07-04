«Била ремнем, утюгом и скалкой»: в Волгоградской области задержали мачеху избитой 8-летней девочки





В Палласовском районе Волгоградской области следователи задержали 40-летнюю Гульнару Низамову по подозрению в истязании 8-летней падчерицы.

– Установлено, что с мая по июнь 2022 года 40-летняя подозреваемая избивала малолетнюю не только руками и ногами, но и наносила повреждения предметами обихода - ремнем, утюгом, скалкой, - сообщила официальный представитель СУ СКР По Волгоградской области Дарья Буянова.

Семья проживала в одном из частных домовладений по улице Комсомольской поселка Красный Октябрь Палласовского района Волгоградской области.

Так, в один из дней мая подозреваемая взяла горячий утюг и приложила его платформу к голове малолетней девочки, от чего она испытала не только физическую боль, но и психические страдания. При этом женщина не остановилась на этом, она нанесла девочке несколько ударов в область головы, от чего она потеряла сознание.

В июне текущего года мачеха сначала избила девочку руками и ногами, после чего опустила голову ребенка в унитаз и начала смывать воду. Посчитав, что такие методы для воспитания ребенка еще недостаточны, она избила ее ремнем. В последующем женщина также применяла в отношении 8-летней истязания.

Не выдержав такого насилия, девочка убежала из дома к своей бабушке. В региональном главке МВД сообщили, что об избитой девочке местные жители сообщили участковому 29 июня. Вместе с сотрудниками ПДН они навестили семью, изъяли ребенка и передали несовершеннолетнюю медикам Палласовской ЦРБ.





- По данному следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного), - сказала официальный представитель ведомства.

Подозреваемая задержана, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями СКР проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз.

Малолетняя девочка в настоящее время находится в лечебном учреждении, ей оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь.





Как ранее сообщалось, об избиении ребенка в полицию сообщили местные жители. В сетях появились фото девочки с жуткими гематомами на теле и лице. Участковый совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних изъяли девочку из семьи и передали врачам Палласовской ЦРБ.

По предварительным данным, которые озвучивались ранее, телесные повреждения 8-летней девочке нанесла скалкой ее мачеха. Помимо полиции, свою проверку организовала и прокуратура.

В СУ СКР по Волгоградской области тогда заявляли, что подготовили ходатайство к прокурору об изъятии материалов доследственной проверки из производства территориального подразделения МВД и передаче его для дальнейшей проверки в Палласовский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по области для дачи оценки, в том числе по ст.117 УК РФ (истязание).

Фото: СУ СКР по Волгоградской области / читатели ИА «Высота 102»

Видео: СУ СКР по Волгоградской области

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