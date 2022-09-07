Экология

Под Волгоградом берег Волги от камыша зачищает шведская машина

Экология 07.09.2022 21:14
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07.09.2022 21:14



Около поселка  Приморск Быковского района Волгоградской области начали очистку берега Волги от камыша. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, работы стартовали в рамках нацпроекта «Экология».

Зачистка  проводится в прибрежной зоне и на расстоянии 10-20 метров от берега с помощью особой спецтехники - многофункциональной самоходной машины «Труксор» производства Швеции.

Работы ведут сотрудники филиала "НижнеВолгаводхоз" федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения "Центррегионводхоз".  В планах – освободить  от камыша территорию балки и прилегающую прибрежную зону размером 38 га.

Фото администрации Быковского района

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