Под Волгоградом берег Волги от камыша зачищает шведская машина

Около поселка Приморск Быковского района Волгоградской области начали очистку берега Волги от камыша. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, работы стартовали в рамках нацпроекта «Экология».
Зачистка проводится в прибрежной зоне и на расстоянии 10-20 метров от берега с помощью особой спецтехники - многофункциональной самоходной машины «Труксор» производства Швеции.
Работы ведут сотрудники филиала "НижнеВолгаводхоз" федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения "Центррегионводхоз". В планах – освободить от камыша территорию балки и прилегающую прибрежную зону размером 38 га.Фото администрации Быковского района