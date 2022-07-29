Общество

В ЦПКиО Волгограда после ЧП снова заработало колесо обозрения

Общество 29.07.2022 20:19
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29.07.2022 20:19


Сегодня, 29 июля, в Волгограде заработало колесо обозрения Центрального парка культуры и отдыха после ЧП, случившегося 20 июля. Как рассказал ИА «Высота 102» директор ООО «Парк» Андрей Еркин, аттракцион прошел ремонт и техпроверку перед запуском. 

– Колесо обозрения заработало, на этой неделе прошли все необходимые ремонтные работы, – пояснил информагентству Андрей Еркин. – В частности, сегодня завершилась работа электролаборатории и техническое освидетельствование.

О том, что аттракцион возобновил работу информагентству, отметим, сообщили читатели. По словам волгоградцев, несмотря на недавний инцидент, уже есть желающие оценить красоты города с высоты 40 метров. 

Напомним, остановка колеса обозрения произошла 20 июля вечером. Посетителей аттракциона, оказавшихся в самых верхних кабинах, сняли с высоты только спустя пять часов с начала спасательной операции. В общей сложности пленниками колеса, по сведениям МЧС, стали 21 человек.   

Ранее была названа причина остановки аттракциона – внештатное автоматическое включение системы подогрева. 

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