В Волгограде мужчину ударили ножом в живот за курение в туалете

Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина напала с ножом на своего возлюбленного.

— В судебном заседании подсудимая раскаялась и признала свою вину. Назначено наказание в виде одного года колонии общего режима, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Приговор в законную силу не вступил. Стороны вправе подать апелляции.

В судебном следствии установлено, что 3 августа 2021 года около 23.00 фигурантка дела вместе со своим сожителем вернулись домой с прогулки. Между влюбленными возник конфликт, в ходе которого потерпевший прошел в туалетную комнату и закурил.

Это обстоятельство еще больше взбесило сожительницу и женщина, взяв в руку кухонный нож последовала за своим обидчиком. Ссора продолжилась и в один из моментов подсудимая нанесла своего любимому удар ножом в область живота. Мужчину успели спасти врачи.

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