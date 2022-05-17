Расследования

На юге Волгограда на глазах у жены зарезали мужчину

Расследования 17.05.2022 10:32
17.05.2022 10:32


В Волгограде 58-летний мужчина скончался в результате трех ножевых ранений до приезда бригады скорой помощи. Как стало известно ИА «Высота 102», убийство волгоградца произошло накануне. Свидетелем расправы стала супруга погибшего.

Преступление, по информации СУ СК России по Волгоградской области, было совершено в одном из частных домов на Малоземова в Красноармейском районе. 

–  16 мая 58-летний мужчина и его супруга принимали у себя в гостях 56-летнего знакомого. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый, схватив кухонный нож, нанес хозяину дома три удара в различные части тела, – сообщила официальный представитель регионального следственного управления Дарья Буянова. – Ранения стали для мужчины смертельными, он скончался на месте происшествия до приезда сотрудников скорой медицинской помощи.

Полицию вызвала супруга погибшего мужчины, ставшая свидетелем преступления. 

– В настоящее время следователями СКР с участием подозреваемого проводится комплекс неотложных следственных действий. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, – сообщает Дарья Буянова. 

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