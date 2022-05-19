Волгоградские аграрии усилились техникой перед сбором рекордного урожая

Больше трех миллиардов рублей вложили аграрии Волгоградской области в покупку техники перед предстоящими сельскохозяйственными работами. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, на сегодня уже закуплено больше 500 новых комбайнов, тракторов и прочей техники. Поставка еще 15 ожидается в регионе в ближайшее время.

– Сельхозтоваропроизводители приобрели 230 тракторов, 67 зерноуборочных комбайнов и 214 единиц другой техники. По информации комитета сельского хозяйства, – сообщили в региональном профильном комитете. – В процессе оформления находятся еще 15 тракторов, 11 зерноуборочных комбайнов. Кроме того, компанией одобрены заявки на поставку еще 42 тракторов, 33 зерноуборочных комбайнов и 117 единиц другой техники на сумму свыше 1,3 млрд рублей.

В обладмине также добавляют, что чаще всего волгоградцы покупают тракторы и комбайны у российских заводов. Так, новая техника была произведена Ростсельмашем и Петербургским тракторным заводом. Большим спором пользуется продукция белорусских компаний.

Напомним, что Владимир Путин на минувшей неделе заявил о том, что в России в этом году ожидается рекордный урожай. По словам президента, с полей страны планируют собрать больше 130 млн тон зерна.