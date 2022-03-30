В Волгограде и Волжском запускают дачные автобусы

С 16 апреля муниципальный общественный транспорт Волгограда выйдет на дачные автобусные маршруты. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, расписание рейсов по всем 12 дачным маршрутам остается привычным для владельцев приусадебных участков, автобусы будут отправляться с 7 утра. Для пассажиров продолжат действовать льготные и общегражданские проездные, транспортная карта «Волна», также оплатить проезд можно будет наличными средствами.

Актуальное расписание рейсов по всем сезонным маршрутам, обслуживаемым МУП «ВПАТП-7», можно найти на сайте муниципального транспортного предприятия.

В Волжском дачные автобусы выйдут на линию раньше – уже 2 апреля.