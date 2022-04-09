Дождь не помеха: дачные маршруты заработали в Волгограде и в Волжском

Общество 09.04.2022 08:48
09.04.2022 08:48
В Волгограде и Волжском с сегодняшнего дня начали работать дачные автобусы. Дождь не стал помехой для многочисленных владельцев садовых участков, которых ждут на своих шести сотках многочисленные хлопоты, связанные с открытием сезона. Курсировать дачные автобусы будут до 31 октября, рассказали ИА «Высота 102» в облкомтрансе. Сегодня возобновили работу сезонные межмуниципальные маршруты, начальные и конечные остановочные пункты которых расположены в Волгограде и Волжском. С 30 апреля откроются дачные пригородные автобусные маршруты в Камышине и Урюпинске.
Ранее в администрации Волгограда поясняли, что автобусы МУП «ВПАТП №7» начнут курсировать по 12-ти дачным маршрутам в Волгограде с 9 апреля, на неделю раньше запланированного срока. В ближайшие выходные количество рейсов будет сокращено, со следующей субботы движение дачных автобусов станет регулярным.
Схемы движения по всем маршрутам не изменятся. Первые рейсы будут отправляться с конечных остановок в Волгограде с 7 часов утра.В Волжском дачные автобусы по сокращенному варианту начали курсировать еще со 2 апреля.
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