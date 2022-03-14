Казаки в Волгоградской области поддержали российских военных автопробегами





Донские казаки в четырех районных центрах Волгоградской области провели митинг и автопробеги в поддержку российской армии, участвующей в специальной военной операции на Украине. Колонны машин с российскими флагами проехали по улицам городов Михайловки, Урюпинска и станицы Кумылженской. В столице российской провинции автомобили так же, как и в Волгограде, выстроились буквой Z, ставшую символом спецоперации, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на группу ВКонтакте «Хоперский округ области Войска Донского».

Утром перед автопробегом казаки в Урюпинске собрались в кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы, где иерей Андрей Кончагин совершил молебен о здравии всех российский воинов. К казачеству присоединились представители местного ДОСААФ и совета ветеранов. Совместно в мероприятии приняли участие порядка 170 автомобилей.

В Новониколаевске казаки ограничились митингом в поддержку ВС РФ, где почтили минутой молчания погибших в ходе спецоперации. Неравнодушные жители Михайловки нанесли букву Z на свои автомобили и выехали на главные улицы города, присоединившись к всероссийской акции.

Автопробег в поддержку российской армии анонсирован в городе Новоаннинском, он пройдет в ближайшее время. Также в пятницу, 18 марта, реготделение «Опоры России» и волгоградский «Дом Дружбы» организуют автопробег из Волгограда в Пятиморск, к месту соединения фронтов. Мероприятие посвящено не только поддержке решения президента РФ, но и годовщине «крымской весны». Точка сбора автомобилистов – парковка на улице Наумова, 38, за площадью им. Ленина, старт в 10.00.