Главврач волгоградской больницы высказался о вакцинации от COVID-19

Здравоохранение 16.10.2021 13:56
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16.10.2021 13:56
Из 661 пациента ковидного госпиталя на базе больницы №15 в Волгограде 649 человек не привиты от коронавирусной инфекции. Среди госпитализированных 537 пациентов требуют кислородной поддержки, 32 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Эти данные озвучил 16 октября главный врач учреждения Анатолий Калмыков в ходе видеообращения на официальном аккаунте больницы в Instagram.
Калмыков отметил, что наличие у пациентов сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, ожирения, острого нарушения мозгового кровообращения практически всегда приводит к летальному исходу. При этом среди привитых 95% заболевших коронавирусом не требуют кислородной поддержки, им необходимо только медицинское наблюдение и манипуляции, которые могут поддержать состояние здоровья.
«Система здравоохранения в настоящее время работает с очень большим напряжением, мы подошли к тому, что она фактически перегружена и мест для лечения практически не будет, – сказал Калмыков. – Хочу к вам обратиться с просьбой в обязательном порядке пройти вакцинацию. Работа нашей больницы говорит о том, что крайне необходимо прививаться, а пациенты, которые имеют двукратную прививку, к нам практически не поступают. Люди молодые, которые заболеют, могут заразить своих пожилых родителей, что приведет фактически к их смерти. Хотите убить своих родителей? Конечно, нет. Так давайте же все в максимально сжатые сроки привьемся».
Главврач добавил, что на сегодняшний день в больнице №15 привили порядка 47 тысяч человек. Все пациенты перенесли вакцинацию без каких-либо нежелательных реакций, за исключением одного пожилого мужчины с тяжелым сопутствующим заболеванием.
Напомним, по последним данным оперативного штаба за 15 октября в Волгоградской области коронавирус диагностировали у 381 человека. Суточный прирост смертности в регионе составил 24 случая.
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