Здравоохранение

Главврач волгоградской больницы высказался о вакцинации от COVID-19

Здравоохранение 16.10.2021 13:56
0
16.10.2021 13:56


Из 661 пациента ковидного госпиталя на базе больницы №15 в Волгограде 649 человек не привиты от коронавирусной инфекции. Среди госпитализированных 537 пациентов требуют кислородной поддержки, 32 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Эти данные озвучил 16 октября главный врач учреждения Анатолий Калмыков в ходе видеообращения на официальном аккаунте больницы в Instagram.
Калмыков отметил, что наличие у пациентов сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, ожирения, острого нарушения мозгового кровообращения практически всегда приводит к летальному исходу. При этом среди привитых 95% заболевших коронавирусом не требуют кислородной поддержки, им необходимо только медицинское наблюдение и манипуляции, которые могут поддержать состояние здоровья.
«Система здравоохранения в настоящее время работает с очень большим напряжением, мы подошли к тому, что она фактически перегружена и мест для лечения практически не будет, – сказал Калмыков. – Хочу к вам обратиться с просьбой в обязательном порядке пройти вакцинацию. Работа нашей больницы говорит о том, что крайне необходимо прививаться, а пациенты, которые имеют двукратную прививку, к нам практически не поступают. Люди молодые, которые заболеют, могут заразить своих пожилых родителей, что приведет фактически к их смерти. Хотите убить своих родителей? Конечно, нет. Так давайте же все в максимально сжатые сроки привьемся».
Главврач добавил, что на сегодняшний день в больнице №15 привили порядка 47 тысяч человек. Все пациенты перенесли вакцинацию без каких-либо нежелательных реакций, за исключением одного пожилого мужчины с тяжелым сопутствующим заболеванием.
Напомним, по последним данным оперативного штаба за 15 октября в Волгоградской области коронавирус диагностировали у 381 человека. Суточный прирост смертности в регионе составил 24 случая.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Старт продаж нового дома в жилом комплексе "Видный"
Здравоохранение
16.10.2021 12:32
Здравоохранение 16.10.2021 12:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.10.2021 09:48
Здравоохранение 16.10.2021 09:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.10.2021 11:56
Здравоохранение 15.10.2021 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
14.10.2021 19:21
Здравоохранение 14.10.2021 19:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.10.2021 12:34
Здравоохранение 14.10.2021 12:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.10.2021 12:28
Здравоохранение 14.10.2021 12:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.10.2021 10:56
Здравоохранение 13.10.2021 10:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.10.2021 15:49
Здравоохранение 12.10.2021 15:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.10.2021 13:52
Здравоохранение 12.10.2021 13:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
06.10.2021 16:47
Здравоохранение 06.10.2021 16:47
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
06.10.2021 12:36
Здравоохранение 06.10.2021 12:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.10.2021 20:10
Здравоохранение 04.10.2021 20:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.10.2021 12:08
Здравоохранение 04.10.2021 12:08
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.10.2021 09:54
Здравоохранение 03.10.2021 09:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.10.2021 19:29
Здравоохранение 01.10.2021 19:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:09
Патриарх Кирилл оценил волгоградское гостеприимствоСмотреть фотографии
14:46
Бабье лето кончилось: на Волгоградскую область надвигается похолоданиеСмотреть фотографии
13:56
Главврач волгоградской больницы высказался о вакцинации от COVID-19Смотреть фотографии
12:49
«Хлеб всему голова»: взгляд на главный продукт сквозь призму вековСмотреть фотографии
12:32
Кривая заболеваемости COVID-19 в Волгоградской области упорно идет вверхСмотреть фотографии
11:28
Волгоградских дознавателей наградили за 12 тысяч раскрытых преступленийСмотреть фотографии
10:49
Крупнейший памятник природы Волгоградской области стал больше в пять разСмотреть фотографии
10:11
Плата за капремонт вырастет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:48
В волгоградских ковидных госпиталях ставят кислородные газификаторы и концентраторыСмотреть фотографии
09:12
Волгоградская инфляция в сентябре стала самой низкой по ЮФОСмотреть фотографии
20:46
Проточная вода, много мыла и бумажное полотенце: моем руки как врачиСмотреть фотографии
19:32
«Черная дыра светлоярской коммуналки»: жителей села под Волгоградом бросили один на один с проблемным водопроводомСмотреть фотографии
18:04
Волгоградский хутор-погорелец засадили акациямиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:05
«Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населенияСмотреть фотографии
16:51
В Волгограде из трущоб за два года вытащили 850 семейСмотреть фотографии
16:30
Экс-руководителя Центра реабилитации в Волгограде судят за мошенническую закупкуСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области селянин убил и съел чужого теленкаСмотреть фотографии
15:59
Распространение коронавируса ускорилось в селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:56
Озвучена официальная причина смерти юной скрипачки в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:38
Напавшего на школьницу в Волгограде беглого осужденного задержали в АстраханиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:35
Волгоградские вахтовики смогут взять мобильные каникулыСмотреть фотографии
14:00
Две фуры столкнулись в промзоне в Волжском, есть пострадавшийСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде объявлено вознаграждение за информацию о беглом насильнике-рецидивистеСмотреть фотографии
13:23
10 тысяч поддельных кукол и роботов нашли в фуре на выезде из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:16
В Волгоградской области 2500 работодателей заставили повысить зарплатуСмотреть фотографии
12:42
Небо и самолеты нарисовали на фасаде высотки в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:28
Под Волгоградом монастырь закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19Смотреть фотографии
12:15
Отопительный сезон официально стартовал по всей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:56
«Позовите профессора!»: почему лямблии – причина тоски и печали?Смотреть фотографии
10:45
Мясо с бактериями продавали в магазинах Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 