В новогодние праздники браконьер "добыл" косуль на 300 тысяч рублей в Волгоградской области

Туши трех косуль нашел инспектор по охране окружающей среды в "УАЗе", остановленном для проверки в Кумылженском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, внедорожник был задержан во время рейда по охране биоресурсов в природном парке "Нижнехоперский", в двух километрах севернее хутора Митькин. Убитых животных обнаружили в багажном отсеке.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что разрешение на охоту у 44-летнего местного жителя не было. Как стало известно информагентству, на нелегальный промысел вышел механик Кумылженского филиала "Волгоградского лесопожарного центра". У браконьера изъяли гладкоствольное охотничье ружье марки "ТОЗ" шестнадцатого калибра.

Ущерб, нанесенный окружающей среде, специалисты оценивают в 300 тысяч рублей. Дознаватели райотдела МВД возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты. Сейчас правоохранительные органы занимаются расследованием случившегося, проводятся специальные экспертизы, исследования. Нарушителю грозит арест сроком до полугода.



