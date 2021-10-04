Волгоградская область обновила максимум по числу заражений коронавирусом





366 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в регионе за все время пандемии. От этой инфекции не смогли спасти 21 человека. Всего от COVID-19 умерли 2879 жителей региона.

В Волгоградской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией на этой неделе намечено заседание регионального оперативного штаба, где будут приниматься меры по сдерживанию заболеваемости.



