Волгоградская область обновила максимум по числу заражений коронавирусом

Здравоохранение 04.10.2021 12:08
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04.10.2021 12:08
366 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в регионе за все время пандемии. От этой инфекции не смогли спасти 21 человека. Всего от COVID-19 умерли 2879 жителей региона.
В Волгоградской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией на этой неделе намечено заседание регионального оперативного штаба, где будут приниматься меры по сдерживанию заболеваемости.
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