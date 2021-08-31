В Волгограде «героические» улицы уходят под воду











Две улицы, названные в честь революционерки Розы Люксембург и разведчика Рихарда Зорге в Волгограде, из-за порывов на сетях заливает водой. Как сообщили ИА "Высота 102" жители, ликвидировать течь коммунальщики оперативно не могут. Так, возле дома №5 по улице Розы Люксембург в Кировском районе ремонтные работы уже велись несколько недель назад, но произошел новый порыв, который не устранили до сих пор. Сейчас территория возле многоквартирного дома больше напоминает болото, над которым развеваются сигнальные ленты, оставленные еще с прошлого визита аварийной бригады.





В "Концессиях водоснабжения" пояснили, что знают о проблеме и планируют ее устранить до конца недели. Все дело в том, что 18 августа в результате сбоя подачи электроэнергии на сетях сторонней организации произошла остановка насосной станции Кировского района, что спровоцировало гидравлический удар. В результате произошло локальное нарушение на трубопроводе малого диаметра по улице Розы Люксембург.





Потоки воды второй день текут по дворам многоквартирных домов на улице Рихарда Зорге в Краснооктябрьском районе. Местные жители рассказали, что такую картину они наблюдают регулярно. Особенно страдают жильцы дома №51, возле которого вся вода собирается в одну большую непросыхающую лужу. "Как правило, прорывает вверху на 39-ой Гвардейской, а все течет к нам. Итак, наверное, уже лет 12. Это какая-то Богом забытая дыра! Можно же сделать какой-то водоотвод, но никому ничего не надо!", - возмущаются местные жители. Знает ли об этой проблеме управляющая компания, неизвестно.

По словам волгоградцев, новый порыв произошел накануне вечером, но вода продолжает течь к их дому и сегодня, хотя коммунальные службы перекрыли воду. В ООО "Концессии водоснабжения" пояснили, что по улице Зорге произошло технологическое нарушение на трубопроводе холодного водоснабжения. В ближайшее время бригада займется восстановительными работами.