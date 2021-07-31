В цветущих лотосах в Волго-Ахтубинской пойме расплодились ужи и жабы









Сотни людей съезжаются к озеру, чтобы полюбоваться райским цветком: в буддизме он служит традиционным символом чистоты, который растет в мутной воде, но остается незапятнанным. Листья и лепестки лотоса всегда остаются чистыми. Также лотос олицетворяет возрождение солнца, раскрываясь на рассвете и закрываясь на закате.





В этом году власти и руководство природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» планируют впервые провести Фестиваль Лотоса - он намечен на сентябрь. Подробности мероприятия и точные сроки в облкомприроды пока не озвучили.









Представители классов амфибий и пресмыкающихся размножились в этом году в лотосах, цветущих в Волго-Ахтубинской пойме. Отдыхающих на огромных листьях райского цветка ужей, лягушек и жаб заснял фотограф ИА «Высота 102». Для жителей Волгограда, Волгоградской и соседних областей ежегодное цветение лотосов на озере около хутора Красный Буксир в Волго-Ахтубинской пойме становится подарком природы.