Горячая весна 2021: особый противопожарный режим вводится в Волгоградской области





18 мая на территории Волгоградской области вводится особый противопожарный режим. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, об этом заявил на сегодняшнем оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

На территории Волгоградской области установилась по-настоящему летняя погода. Дневные температуры атмосферного воздуха превышают 30-градусную отметку. В последние дни регистрируется до 15 и более возгораний в сутки: в 3-5 раз больше, чем неделю назад. В целом с начала года в Волгоградской области зарегистрировано уже более двух тысяч ландшафтных пожаров и возгораний, а также четыре лесных пожара. «Это связано в подавляющем большинстве случаев с пресловутым человеческим фактором, с грубым нарушением правил обращения с открытым огнём, с халатным отношением отдельных жителей и отдельных руководителей к соблюдению требований и правил пожарной безопасности», - заявил Андрей Бочаров.

В целях обеспечения комплексной пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья людей губернатор поручил всем профильным органам исполнительной власти Волгоградской области, органам местного самоуправления во взаимодействии с ГУ МЧС России и другими профильными территориальными подразделениями федеральных органов власти:

продолжить постоянный мониторинг пожароопасной обстановки. В случае необходимости — незамедлительно, с применением всех сил и средств, реагировать на возгорания;

сохранять повышенную готовность сил и средств региональной противопожарной службы, а также обеспечить реализацию основных и дополнительных профилактических мер в целях пожарной безопасности, в том числе запрет на использование открытого огня и выжигание сухой растительности;

широко проинформировать жителей Волгоградской области об ограничениях и запретах, связанных с вводимым особым противопожарным режимом, усилить профилактическую и разъяснительную работу с населением;

органам местного самоуправления активизировать рейдовую работу по контролю за соблюдением основных и дополнительных правил пожарной безопасности с учётом введения особого противопожарного режима, отдельное внимание обратить на состояние мест общего пользования, дворовые территории, приусадебные участки, на наличие пожарных емкостей на приусадебных участках, в частных домовладениях, в садовых и дачных товариществах; на принятие мер по расчистке территорий, уборке мусора и приведению в порядок;

активизировать работу административных комиссий по выявлению и пресечению нарушений основных и дополнительных правил пожарной безопасности и благоустройства территорий, в период особого противопожарного режима;

увеличить количество патрульных групп лесничеств, осуществляющих патрулирование лесного фонда и земельных участков, примыкающих к лесам;

активизировать работу по приведению в порядок действующих и созданию новых минерализованных полос в лесных массивах и на территории природных парков; держать на постоянном контроле функционирование дорог для проезда спецтехники;

подготовить и провести в срок до 1 июня областные учебно-методические сборы о порядке действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами.