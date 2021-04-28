Ускорился мобильный интернет для волгоградцев на отдыхе в Сочи

Телеком 28.04.2021 13:58
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28.04.2021 13:58
Для туристов в Сочи Билайн улучшил работу сети накануне майских праздников. Как сообщила пресс-служба оператора, компания построила новые базовые станции, запустила искусственный интеллект для управления телеком оборудованием и увеличила емкость сети для передачи данных абонентов.
В результате скорость мобильного интернета выросла в 1,5 раза, улучшились и другие показатели работы сети.
Билайн построил новые базовые станции в центре Сочи, в Лазаревском и Адлерском районах. За год в Большом Сочи покрытие сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет, выросло на 44% (по сравнению с весной 2020 года).
«Интернет-трафик в сети Билайн ежегодно увеличивается в 1,5 раза: мобильным интернетом все больше пользуются и туристы, и жители Сочи. Поэтому мы постоянно модернизируем сеть для того, чтобы она успешно справлялась с растущими нагрузками, в том числе, в течение курортного сезона», – прокомментировал директор Сочинского отделения Билайн Максим Романько.
Билайн в Сочи также начал использовать новую технологию SON, которая работает на базе искусственного интеллекта и помогает адаптировать работу оборудования под индивидуальные запросы клиентов. Такой «бесшовный» переход сигнала от одной базовой станции к другой улучшает связь для туристов, которые традиционно много путешествуют по Большому Сочи.
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