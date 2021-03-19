Температурные качели, туман и осадки: погодный «коктейль» пообещали Волгоградской области на выходные
Общество 19.03.2021 17:37
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19.03.2021 17:37
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в выходные на трассах в Волгоградской и Ростовской областях. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, по данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, 20 марта возможны снег с дождем при колебаниях температуры от плюсовых до минусовых показателей, а также ухудшение видимости до 700 метров из-за тумана.
Дорожные предприятия предупреждены и приведены в режим готовности. Для очистки и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать 299 единиц дорожной техники (в Волгоградской - 184, в Ростовской - 115). Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно обстановке на трассах.
Автомобилистов просят не терять осторожность и бдительность при движении, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не создавать препятствий для работы дорожной техники.
Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
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