Сегодня сотрудники ООО «Концессии водоснабжения» отключили воду в продуктовом магазине, расположенном в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», торговая точка на первом этаже многоквартирного дома №42 по улице Шекснинской незаконно потребляла коммунальный ресурс. В декабре прошлого года владелец помещения получил предписание на заключение договора с концессионерами, которое было проигнорировано. Коммунальщики выехали на месте и установили, что собственник сдает помещение в аренду предпринимателю под продовольственный магазин. Воду коммерсанты получали бесплатно - по сути, это бремя было переложено на жильцов многоэтажки.





«Мы не закрываем воду сразу, даем абонентам время направить пакет документов для заключения договора. На сбор всех бумаг отводится две недели. Если абонент не заключает договор, мы отправляем уведомление ему и управляющей компании, которая отвечает за объект, что мы в скором времени их посетим. Этот абонент наживается за счет соседей и управляющей компании, которой он также не платит», - рассказала специалист контроля отпуска водных ресурсов ООО "Концессии водоснабжения" Ксения Игнина.





Сотрудники "Концессий" перекрыли запорную арматуру на сетях водоснабжения в магазине и поставили пломбу. Уже через час позвонил собственник помещения, который настоятельно потребовал возобновить подачу ресурса. «Я как приеду, по всем вопросам разберусь. И какие задолженности есть, готов оплатить. Но прийти и отключить воду - так нельзя», - пожаловался владелец помещения. Коммунальщики уведомили, что как только собственники заключат договор, то воду подключат обратно.

Аналогичные рейды по организациям, которые незаконно пользуются водой, ресурсоснабжающая компания проводит регулярно. Недавно было прекращено водоснабжение гостиницы, шиномонтажа и бара в центре Волгограда.