Общество 18.03.2021 19:04
0
18.03.2021 19:04
Сегодня сотрудники ООО «Концессии водоснабжения» отключили воду в продуктовом магазине, расположенном в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», торговая точка на первом этаже многоквартирного дома №42 по улице Шекснинской незаконно потребляла коммунальный ресурс. В декабре прошлого года владелец помещения получил предписание на заключение договора с концессионерами, которое было проигнорировано. Коммунальщики выехали на месте и установили, что собственник сдает помещение в аренду предпринимателю под продовольственный магазин. Воду коммерсанты получали бесплатно - по сути, это бремя было переложено на жильцов многоэтажки.
«Мы не закрываем воду сразу, даем абонентам время направить пакет документов для заключения договора. На сбор всех бумаг отводится две недели. Если абонент не заключает договор, мы отправляем уведомление ему и управляющей компании, которая отвечает за объект, что мы в скором времени их посетим. Этот абонент наживается за счет соседей и управляющей компании, которой он также не платит», - рассказала специалист контроля отпуска водных ресурсов ООО "Концессии водоснабжения" Ксения Игнина.
Сотрудники "Концессий" перекрыли запорную арматуру на сетях водоснабжения в магазине и поставили пломбу. Уже через час позвонил собственник помещения, который настоятельно потребовал возобновить подачу ресурса. «Я как приеду, по всем вопросам разберусь. И какие задолженности есть, готов оплатить. Но прийти и отключить воду - так нельзя», - пожаловался владелец помещения. Коммунальщики уведомили, что как только собственники заключат договор, то воду подключат обратно.
Аналогичные рейды по организациям, которые незаконно пользуются водой, ресурсоснабжающая компания проводит регулярно. Недавно было прекращено водоснабжение гостиницы, шиномонтажа и бара в центре Волгограда.
Реклама
Жителям Волгоградской области может встать в копеечку весенняя рыбалка на льду18.03.2021 21:36
Общество 18.03.2021 21:36
Авторы лживой рекламы о «продаже» парка в Волгограде попытались оправдаться18.03.2021 18:47
Общество 18.03.2021 18:47
"Так бы росли наши пенсии!": пожилые волгоградцы шокированы ценами на кур18.03.2021 18:12
Общество 18.03.2021 18:12
Терпел неделю: 52-летний житель Волгоградской области пополнил список жертв пандемии18.03.2021 17:06
Общество 18.03.2021 17:06
ТОП-10 вопросов волгоградских родителей о модернизации школьных пищеблоков18.03.2021 15:15
Общество 18.03.2021 15:15
Два месяца волнений и надежд: четверняшек выписали из перинатального центра Волгограда18.03.2021 15:15
Общество 18.03.2021 15:15
"Я задыхаюсь, а мне говорят, что лекарство у меня есть": онкобольную из Волгоградской области оставили без препарата из-за ошибки18.03.2021 14:06
Общество 18.03.2021 14:06
В Волгоградской области ритуальщиков обязали компенсировать жуткие похороны18.03.2021 12:08
Общество 18.03.2021 12:08
На севере Волгоградской области ремонт проблемной дороги оценили в 180 млн рублей17.03.2021 20:18
Общество 17.03.2021 20:18
В Волгограде скоропостижно скончался настоятель храма17.03.2021 17:22
Общество 17.03.2021 17:22
Из журналиста кремлевского пула в детские писатели: бывшая волгоградка – о своем новом призвании17.03.2021 17:07
Общество 17.03.2021 17:07
Снег, дождь, туман и морось: погода «выбивает страйк» в Волгоградской области17.03.2021 16:27
Общество 17.03.2021 16:27
Как феникс из пепла: снесенный в центре Волгограда павильон установят на новом месте17.03.2021 15:37
Общество 17.03.2021 15:37
«Кто до этого додумался?»: в Волгограде закрыли провизорный ковидный роддом17.03.2021 15:14
Общество 17.03.2021 15:14
Комплексная дезинфекционная обработка вокзалов проведена на станциях в Волгоградской области17.03.2021 14:21
Общество 17.03.2021 14:21
Реклама