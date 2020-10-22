Общество

Коронавирус уходит из школ и детсадов в Волгоградской области

Общество 22.10.2020 16:19
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22.10.2020 16:19


Спад заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в Волгоградской области среди детей школьного возраста от 7 до 14 лет. Как сообщила сегодня на брифинге руководитель Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева, за три недели произошло снижение заболеваемости в этой возрастной группе в 1,7 раза. В 1,4 раза произошло снижение именно среди детей, которые посещают школы и детсады. Однако на этом фоне специалисты фиксирует рост случаев заражения COVID-19 среди пенсионеров - с 24,6% до 32,9% за неделю. Растет количество заболевших среди жителей региона в возрастных группах от 30 до 49 лет, 50-64 лет, а также 65 и старше. 
В числе особо подтвержденных коронавирусу профессий называют медиков, работников образования, промышленных предприятий и офисных сотрудников.

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