Общество

"Я не жалуюсь, но что мне делать?: в Волгограде переболевшая коронавирусом библиотекарь взывает о помощи

Общество 08.10.2020 09:50
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08.10.2020 09:50


Победившая коронавирус 58-летняя библиотекарь Волгоградского государственного университета Зейнаб Гасанова неделю не может сдать мазок на COVID-19, чтобы завершить самоизоляцию и закрыть больничный. Редакции "Высоты 102" женщина рассказала, что врачи к ней не приходят, а выйти из дома она не может - еще слаба после перенесенного лечения и боится повторного заражения.  
"С 7 по 30 сентября с подтвержденным ковидом лечилась в 12-ой больнице. Сейчас нахожусь дома вместе с мужем, который тоже переболел коронавирусом, но в легкой форме", - рассказала Зейнаб.
По ее словам, заразилась коронавирусом она в конце августа. Поняла, что заболела, когда вернулась в Волгоград из Дагестана. Женщина сразу пошла к врачу, потом ее госпитализировали с двухсторонней ковидной пневмонией. Пока она лечилась в больнице, заболел и ее муж. Платный анализ методом ПЦР на коронавирус, который мужчина сдал в частной клинике, показал положительный результат. Сейчас глава семьи вместе с супругой ждут врачей, чтобы еще раз провериться на "корону".
"Дело в том, что без последнего отрицательного анализа на коронавирус я не могу закрыть больничный и выйти на работу. А сколько еще ждать, не знаю. Мы должны соблюдать самоизоляцию, но в то же время нам надо сдать мазки, но к нам не едут. Что же делать?", - задается вопросом женщина. В поликлинике ей каждый раз обещают, что врачи приедут. Каждый день Зейнаб и ее муж готовятся к сдаче анализа, так как врачи рекомендуют за 3-4 часа до взятия мазка не есть и не пить.
"Мы готовимся, а к нам не приезжают. Уже неделю такая ситуация. Я не жалуюсь, я все понимаю. У нас дочь в ковидном госпитале медсестрой работает. Понимаю, что сложная ситуация, мало врачей. Но нам что делать? Скажите, пожалуйста", - просит переболевшая коронавирусом волгоградка. 
Замруководителя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов накануне сообщил журналистам, что в настоящее время медики региона испытывают пиковые нагрузки за все время пандемии. Учреждения здравоохранения из-за наплыва пациентов готовятся работать в три смены.

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