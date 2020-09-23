Общество

«Внимание всем»: в Волгограде включат сирены

Общество 23.09.2020 09:50
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23.09.2020 09:50


Проверка систем экстренного оповещения пройдет в Волгограде 2 октября с 10.00 до 11.00. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе мэрии, испытания готовности к использованию автоматизированной системы централизованного оповещения населения будут проведены в рамках региональной комплексной технической проверки. Для этого задействуют около 200 источников звуковых и речевых сигналов, установленных во всех районах областного центра.
В ходе мероприятия по сетям оповещения будут переданы речевые сообщения с последующей проверкой эффективности их прохождения. В учениях задействованы радиотрансляционные сети проводного вещания и уличная громкоговорящая сеть. В том числе будет проверена работоспособность систем экстренного оповещения посредством электросирен, включенных на непрерывное 3 минутное звучание (сигнал "Внимание всем").
Отметим, что в ежегодной проверке также будет использоваться передача информации через передатчики УКВ диапазона, FM-радиовещания и по каналам звукового сопровождения телевидения в пакете РТРС-1.
Комитет по обеспечению жизнедеятельности населения Волгоградской области обращает внимание, что все сигналы являются учебными, проверка готовности систем оповещения проводится в плановом режиме.

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