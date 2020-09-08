Общество

Тренер чемпионов честно рассказал, как руководитель волгоградского спорта убивает плавание

Общество 08.09.2020 16:07
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08.09.2020 16:07


В федеральном  центре серьезно обеспокоены упадком сферы базовых  видов спорта в Волгоградской  области.  
Как стало известно ИА «Высота 102», проведенный Минспорта мониторинг показал урезание финансирования, снижение количества тренирующихся, а также то, что все меньше спортсменов добиваются успехов на международном уровне и попадают в кандидаты в сборную России. Особенную тревогу вызывает судьба некогда «коронного» для  Волгограда вида спорта - плавания. Местная школа славилась всегда, пловцы не были замешаны в допинговых скандалах последнего времени и могли бы приносить такие важные и престижные для страны олимпийские медали. Но что-то идет не так.
Отвечающий за спорт региональный комитет, которым руководит Александр Глинянов,  разослал соответствующие письма руководителям профильных организаций и учреждений. Чиновники просили проанализировать ситуацию и придумать, как улучшить развитие базовых видов спорта.
В распоряжении  ИА «Высота 102» оказался исчерпывающий ответ Федерации по плаванию Волгоградской области.

В письме за подписью президента региональной федерации Виктора Авдиенко прямо говорится, что проблемы в плавании с точки зрения количества и качества  завоеванных медалей начались с сентября 2015 года, после назначения руководителем облкомспорта Александра Глинянова. 
Для начала проверками и увольнениями была дестабилизирована деятельность  ГАУ ВО  «ЦСП по плаванию». 
«В первой половине 2016 года из учреждения уволилось порядка 40 человек. Среди уволенных -  7 заслуженных тренеров СССР, России и Украины, 3 заслуженных мастера спорта и 9 мастеров спорта международного класса. Общее количество спортсменов было сокращено с 475 до 180  человек», - говорится в письме. Как известно, ГАУ ВО «ЦСП по плаванию»  было ликвидировано и присоединено отделением к ГАУ ВО «ЦВВС «Спартак-Волгоград», где приоритетное внимание отдается водному поло, плавание - на второстепенных ролях. 
«Основное государственное финансирование плавания в учреждении отводится спортсменам на открытой воде, хотя в указанной разновидности нашего вида спорта разыгрывается всего два олимпийских комплекта наград, по одному у мужчин и женщин в плавании на 10 км. В бассейне таких комплектов 34», - отмечает Виктор Авдиенко, Заслуженный тренер СССР и России, воспитавший олимпийских чемпионов  Евгения Садового и Дениса Панкратова.  
После того, как был «разорен» ГАУ ВО «ЦСП по плаванию», реализация программ спортивной подготовки при участии ведущих тренеров и лидирующих спортсменов стала вестись  в плавательном клубе «Волга» в учебно-тренировочном центре Всероссийской федерации плавания, на базе комплекса «Искра».  При этом, как утверждает Виктор Авдиенко, начиная с 2016 года, областной профильный комитет руководит плаванием, не выделяя ни единой копейки на деятельность федерации по плаванию, а также двух крупнейших общественных организаций плавательных клубов «Волга» и «Альбатрос».  То есть, другие спортивные федерации и клубы в Волгоградской области финансируются, а федерация самого успешного для региона вида спорта государственных денег не получает.  Это, несмотря на то, что даже при негативной динамике, сейчас в списке кандидатов в сборные команды России - 27 волгоградских пловцов. 
«К сожалению, наш областной спортивный комитет сегодня финансирует исключительно подготовку пловцов в ГАУ ВО «ЦВВС «Спартак-Волгоград» и делает это крайне неэффективно, поскольку ряды пловцов указанного учреждения без какого либо селекционного отбора пополняются за счет спортсменов абонементных групп, работающих в нашем центре. Спортивная подготовка наиболее талантливых спортсменов центра, начиная с тренировочного этапа 2-3 года, на 70-80% дотируется федерацией по плаванию Волгоградской области, однако это лишь небольшая часть пловцов. Остальные продолжают полностью оплачивать абонементные занятия или переходят на бесплатное обучение в ГАУ ВО «ЦВВС «Спартак-Волгоград». По  факту получается, что подобное расходование бюджетных средств не только не эффективно, но и отрицательно влияет на дальнейший рост результатов юных волгоградских спортсменов», - отмечают в региональной федерации плавания и добавляют, что успех развития плавания в Волгоградской области облкомспорта мог бы обеспечить, как минимум, совершая логичные поступки  и следуя разработанной программе развития плавания на 2017 -2020 годы. 

Сейчас в федерации ждут здравых шагов от руководства  областного спорта: «Нам необходимо значительно улучшить наше взаимодействие, договориться об адекватной государственной поддержке нашего вида спорта и обеспечить Ваше внимательное отношение к мнению профессионалов нашего вида спорта». 
В комментарии ИА «Высота 102»  политолог Константин Глушенок высказался о возможных  причинах  сложившейся ситуации и такого жестокого подхода к наиважнейшему для государственных интересов виду спорта со стороны руководства профильного комитета : «Возможно, причины в непрофессионализме тех, кто стоит во главе волгоградского спорта, возможно, у Александра Глинянова есть личные мотивы так поступать, но только наша Волгоградская область из региона, которая имеет славные традиции и давала  столько чемпионов по плаванию, скатывается на неприемлемые для себя позиции. Это надо остановить, искать общий язык и действовать сообща ради результата».

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