Очаг заболевания COVID-19 переместился в Калачевский район Волгоградской области





Впервые за время пандемии Волгоград уступил печальное первенство в количестве выявленных заболевших коронавирусом по итогам суточной статистики. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, за минувший день больше всего заболевших оказалось в Калачевском районе, где бушует вспышка инфекции в психоневрологическом интернате. Так, в Волгограде диагноз COVID-19 был поставлен 18 горожанам, в Калачевском районе – 27 жителям. Вполне вероятно, что среди новых заболевших снова оказались пациенты интерната и сотрудники учреждения. Накануне, напомним, сообщалось о 49 заболевших в этом интернате.

К слову, серьезный прирост новых больных дал и Волжский. Здесь коронавирус диагностирован еще у 17 человек.

Напомним, всего в Волгоградской области от коронавируса скончались уже 93 человека.