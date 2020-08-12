От коронавируса в Волгограде умер глава Камышинского района

Здравоохранение 12.08.2020 16:34
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12.08.2020 16:34
Сегодня на 68-ом году жизни скончался глава Камышинского района Волгоградской области Владимир Ерофеев. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе региона, смерть наступила от хронических заболеваний на фоне коронавирусной инфекции.
Владимир Ерофеев в конце июля почувствовал первые признаки недомогания и обратился за помощью к врачам. У него диагностировали COVID-19. Лечение глава района проходил в Камышинской ЦРБ, его даже готовили к выписке. Однако внезапно его состояние здоровья ухудшилось и 6 августа главу района перевели в Волгоград. К сожалению, победить болезнь не удалось. Владимир Ерофеев скончался в больнице №5.
Он бессменно руководил районом на протяжении 15 лет. Как стало известно "Высоте 102", соболезнования семье погибшего направил губернатор Андрей Бочаров.
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