От коронавируса в Волгограде умер глава Камышинского района





Сегодня на 68-ом году жизни скончался глава Камышинского района Волгоградской области Владимир Ерофеев. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе региона, смерть наступила от хронических заболеваний на фоне коронавирусной инфекции.

Владимир Ерофеев в конце июля почувствовал первые признаки недомогания и обратился за помощью к врачам. У него диагностировали COVID-19. Лечение глава района проходил в Камышинской ЦРБ, его даже готовили к выписке. Однако внезапно его состояние здоровья ухудшилось и 6 августа главу района перевели в Волгоград. К сожалению, победить болезнь не удалось. Владимир Ерофеев скончался в больнице №5.

Он бессменно руководил районом на протяжении 15 лет. Как стало известно "Высоте 102", соболезнования семье погибшего направил губернатор Андрей Бочаров.



