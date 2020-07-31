В Волгоградской области каждый день беременные заболевают COVID-19

Здравоохранение 31.07.2020 20:32
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31.07.2020 20:32
В Волгоградской области каждый день заболевают коронавирусом от 1 до 10 беременных. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», рассказала на сегодняшнем брифинге главный врач Волгоградского перинатального центра №2 Татьяна Веровская. Всего COVID-19 подтвердился у 167 женщин, ожидающих ребенка. По словам главного врача, беременным женщинам при появлении первых признаков недомогания следует немедленно обращаться к врачам. «Сегодня может быть небольшая температура, першить в горле, а завтра уже – тяжелая пневмония. Те женщины, которые приняли решение оставаться дома, рискуют и своей жизнью, и жизнью ребенка», - заявила Татьяна Веровская. Чтобы избежать заражения коронавирусом, беременным женщинам следует избегать контактов с посторонними, в частности, отказаться от шашлыков на даче в компании с соседями и носить маску даже в лифте. Она напомнила, что 40-летняя беременная волгоградка, которую не удалось отстоять от коронавируса, заразилась на дне рождения, где собралось около двух десятков человек, семь из которых позже оказались в больнице.
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