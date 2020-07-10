Борьба с коррупцией

Фигурирующая в уголовном деле компания продолжает получать контракты на благоустройство в Волгограде

Борьба с коррупцией 10.07.2020 12:08
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10.07.2020 12:08


Компания, которая засветилась в уголовном деле о мошенничестве при благоустройстве парка аттракционов в Тракторозаводском районе Волгограда, получила контракт на работы в другом парке города-героя. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, определена организация, которая за 2,5 миллиона рублей выполнит комплекс работ по благоустройству парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в Краснооктябрьском районе (II этап). Закупка осуществлена прямым способом у единственного поставщика. Победителем стало ООО "ГК "ВСП-сервис" (ИНН 3448052222), директором и учредителем которой является Антон Пылин. С указанной организацией, которая приступит к работам в статусе судподрядчика, договор заключен 9 июля текущего года. В смете указан перечень строительно-монтажных работ, которые судподрядчик должен выполнить до 31 октября текущего года.

В настоящее время, как ранее сообщало информагентство, парк им. Ю.А. Гагарина закрыт в связи с осуществлением строительных работ. По паспорту объекта, второй этап благоустройства  планируется завершить осенью. Ранее было заявлено, что весной 2020 года должны стартовать такие работы, как озеленение, высадка аллеи роз, установка видеонаблюдения, уличного освещения, монтаж поливочного водопровода, капитальный ремонт ограждения парка, устройство спортивных площадок, скейт-парка, комплекса аттракционов и детских городков, капитальный ремонт площадки и здания летнего кинотеатра. 
Отметим, что старейший парк Волгограда, который в свои лучшие годы входил в список 300 парков России с уникальным зеленым фондом, сегодня выглядит не самым лучшим образом. С высоты птичьего полета видно, что работы в этом месте отдыха еще непочатый край.

Напомним, что ООО "ГК "ВСП-сервис" ремонтировала в парке им. Гагарина входную группу. Работы были завершены в декабре 2019 года, а уже в марте текущего года компания все переделывала в рамках гарантийных обязательств. Тогда сообщалось, что краска на элементах входной группы отслоилась, отделочный материал вздулся пузырями на двух крыльях входной группы практически по всему периметру. Также отошла штукатурка на фасадах стен: она поднялась "шубой".  



В конце июня текущего года прокуратура Волгоградской области сообщила, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу  в отношении директора коммерческой организации, с которой в июле 2019 года был заключен контракт на устройство наружного освещения парка аттракционов в Тракторозаводском районе. По материалам дела, в рамках исполнения муниципального контракта директором подрядной организации по согласованию с заказчиком были изменены характеристики светового оборудования на более дешевые образцы.
При этом в документацию о выполнении работ были внесены сведения об установке 18 уличных светильников, стоимость которых завышена на сумму свыше 740 тысяч рублей. 
Директор коммерческой организации обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). А руководителю организации-заказчика инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.3 ст.159 УК РФ (пособничество в мошенничестве с использованием  служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог). 
Как следует из документов, опубликованных на сайте госзаказов, контракт на устройство наружного освещения площади, электроснабжения летней эстрады, видеонаблюдения парка Аттракционов был заключен МБУ "ЖКХ Тракторозаводского района" с ООО "Группы компаний ВСП-Сервис" (ИНН 3448052222). Стоимость контракта составила около 3 миллионов рублей.

 

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