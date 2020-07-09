Общество

Закрыт и печален: благоустройству парка Гагарина в Волгограде не видно конца

Общество 09.07.2020 20:11
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09.07.2020 20:11



Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня закрыт. Табличка на входе гласит, что на территории ведутся строительные работы. Как убедились журналисты ИА «Высота 102», движение действительно есть. Но съемка с воздуха показала, что парку Гагарина до идеала еще очень далеко. Картина больше тоскливая, чем воодушевляющая. По паспорту объекта, второй этап благоустройства  планируется завершить в конце ноября текущего года. Ранее было заявлено, что весной 2020 года должны стартовать такие работы, как озеленение, высадка аллеи роз, установка видеонаблюдения, уличного освещения, монтаж поливочного водопровода, капитальный ремонт ограждения парка, устройство спортивных площадок, скейт-парка, комплекса аттракционов и детских городков, капитальный ремонт площадки и здания летнего кинотеатра. 


Сейчас самым заметным результатом работ являются вымощенные плиткой дорожки и сделанная на первом этапе реставрация входной группы, с которой был связан скандал. Подрядная организация - ООО «Группа компаний ВСП-Сервис» сначала выполнила отделку так, что покрытие отслоилось. Все пришлось переделывать в рамках гарантийных обязательств. Сейчас руководитель «Группы компаний ВСП-Сервис» Антон Пылин обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Правда уголовное дело касается другого парка - в Тракторозаводском районе.

В очередной раз журналисты ИА «Высота 102» взглянули и на здание ДК имени Юрия Гагарина. Боль защитников архитектурных памятников города остается болью. Вопрос с реставрацией послевоенной красоты объективно висит в воздухе. Все, что до сегодняшнего дня удавалось выяснить - обновление ДК будет обязательно, но когда - официально неизвестно. 
История парка имени Гагарина началась в 1936 году. Именно тогда в Баррикадском районе Сталинграда был разбит парк и построен Дом культуры. В дни Сталинградской битвы ДК был полностью разрушен. Восстановительные работы начались в 1944, а закончились в 1945 году. На архитектурные изыски тогда не поскупились, но сейчас все это стремительно разрушается. Территория парка также долгое время приходила в запустение, пока власти не взялись за дело серьезно.
Губернатор Волгоградской области заявлял, что парк имени Гагарина является одним из приоритетных объектов благоустройства. «Мы понимаем, что эту территорию необходимо и дальше развивать. Это потребует в разы больше финансовых средств, но мы ставим задачу в течение 2021 года проект полностью завершить», - говорил Андрей Бочаров во время рабочего совещания на площадке парка осенью 2019 года. 

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