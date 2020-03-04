Со входа в парк имени Гагарина в Волгограде сдирают «шубу»

Общество 04.03.2020 13:20
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04.03.2020 13:20
В Краснооктябрьском районе специалисты приступили к восстановлению покрытия на входной группе в парке им. Гагарина. Работы выполняются за счет средств подрядной организации в рамках гарантийных обязательств, рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что краска на элементах входной группы отслоилась. Отделочный материал вздулся пузырями на двух крыльях входной группы практически по всему периметру. Также отошла штукатурка на фасадах стен: она поднялась "шубой".
Работы по реконструкции входной группы в парк были завершены в декабре прошлого года. Экспертиза показала, что конструктивные элементы капитальных конструкций выполнены с надлежащим качеством, однако имеются нарекания к отделочным работам на входной группе.
Подрядная организация взяла на себя обязательства устранить выявленные недочеты сразу после наступления благоприятных погодных условий. В течение ближайших недель, если позволят погодные условия, все недочеты буду устранены, заверили в мэрии.
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