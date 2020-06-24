Общество

Как это будет: на Мамаевом кургане в Волгограде отрепетировали главный концерт Победы

Общество 24.06.2020 00:24
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24.06.2020 00:24




Грандиозное по своему размаху и спецэффектам патриотическое представление пройдет вечером 24 июня на территории историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне в городе-герое состоялась генеральная репетиция концерта, который наряду с парадом на Красной площади станет главным федеральным событием празднования 75-ой годовщины Великой Победы.


Специально для концерта Победы на фоне «Родины-матери» выстроили гигантские декорации, которые «оживают» при помощи современных визуальных эффектов и полноформатной 3D-проекции. Военные песни, стихи, музыку исполняют известные российские музыканты, певцы и актеры. Среди них Константин Хабенский, Александр Петров, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Сергей Мозаев, группа «Любэ», Дмитрий Билан, Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета и многие другие. 

Как сообщил Игорь Бутман, репетиции концерта начались еще в Москве, поэтому к выступлению готовились тщательно с соблюдением всех требований санитарных врачей. В беседе с журналистами оперные певцы и музыканты, которые будут исполнять военные песни и мелодии на концерте в Волгограде, признавались, что считают большой честью выступить на Мамаевом кургане – священном месте для многих поколений. 


Всю красоту, размах, трагичность и величественность представления на Мамаевом кургане жители России 24 июня увидят в эфире телеканала «Россия».

О подготовке к историческому концерту - в видеоматериале «Высоты 102». 

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