В Волгоградской области директора учреждения осудят за получение взятки в виде мангала

Борьба с коррупцией 04.06.2020 10:38
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04.06.2020 10:38
Директор муниципального учреждения Волгоградской области предстанет перед судом за получение взятки и служебный подлог. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Среднеахтубинского районного суда, вместе с ним будут судить и гражданина, который обвиняется в даче взятки. Как следует из обвинительного заключения, уголовно-исполнительной инспекцией в учреждение был направлен гражданин, осужденный к обязательным работам сроком на 240 часов, где был принят на должность уборщика территории. Однако работать уборщиком осужденный не захотел и договорился об этом с директором, который был его хорошим знакомым. Руководитель учреждения в течение трех месяцев вносил в табели учета рабочего времени ложные сведения о количестве отработанных часов своим товарищем. И отправлял липовые отчеты в уголовно-исполнительную инспекцию. За эту услугу директор учреждения получил от товарища мангал. Теперь двоих друзей ждет суд.
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