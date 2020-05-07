Из коммуналки в квартиру переселила инвалида прокуратура Волгограда

Общество 07.05.2020 12:41
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07.05.2020 12:41
Выделения квартиры инвалиду I группы добилась прокуратура Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, волгоградец проживал в коммуналке с сестрой и матерью в одной комнате. Поскольку инвалид имеет тяжелое хроническое заболевание, то ему положено отдельное жилое помещение.
Решением Центрального районного суда Волгограда иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме. Инвалиду вне очереди по договору социального найма предоставлена благоустроенная квартира.
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