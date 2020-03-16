Волгоградским школьникам разрешили учиться удаленно





Родители волгоградских школьников могут принять решение о свободном посещении учебных заведений. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, такие сообщения они получают в родительских чатах от администрации школ. Педагоги ссылаются на рекомендации Министерства просвещения РФ. В случае принятия такого решения нужно сообщить классным руководителям о переводе ребенка на дистанционное обучение. Родители дошкольников пока никаких рекомендаций не получали. «Надеемся, что и не получим. Не представляю, с кем буду оставлять ребенка, на работе мне удаленку никто не предложит», - поделилась одна из мамочек.

На дистанционном обучении школьники могут находиться эту неделю, а уже с субботы, 21 марта, все уйдут на каникулы.

Напомним, накануне сообщалось об обязательном измерении температуры в школах региона. Сегодня в Волгоградской области вводится режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. В регионе пока нет ни одного случая заболевания. Несколько волгоградских вузов уже перешли на дистанционную форму обучения.



