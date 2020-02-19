Авария с опасным лифтом подвела ООО «Волгоград-Сити» под штраф





ООО «Волгоград-Сити» назначено наказание в виде административного штрафа в 50 тысяч рублей за случай опасной эксплуатации лифта. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, изначально Ростехнадзор хотел оштрафовать компанию на 100 тысяч рублей, но ООО «Волгоград-Сити» оспорило постановление административного органа.

«По результатам проверки в январе-феврале 2019 года на предмет исполнения законодательства о безопасной эксплуатации лифтов в Бизнес-центре по улице Рокоссовского, 62 Ростехнадзором были выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», а именно: ООО «Волгоград-Сити» по состоянию на 12 февраля 2019 года допускалась эксплуатация лифта без контроля зазора между отводкой дверей и выступающими элементами дверей шахты лифта, что привело к аварии. Судом установлено, что ООО «Волгоград-Сити», не обеспечив и не организовав проведение осмотров, технического обслуживания, не выявило ситуацию, которая поставила под угрозу безопасную эксплуатацию лифтов «Шиндлер». И соответственно – безопасность пассажиров, так как не приняло мер к устранению недопустимого зазора между отводкой дверей и выступающими элементами дверей шахты лифта», - отметили в Арбитражном суде.

Сумма штрафа в итоге была снижена в 2 раза, так как суд принял во внимание затруднительное финансовое положение ООО «Волгоград-Сити», а также другие смягчающие обстоятельства. В частности, тот факт, что заявителем на момент рассмотрения дела были приняты меры к устранению выявленных нарушений.















