Общество

В Волгограде чучело Масленицы установит новый рекорд по высоте

Общество 08.02.2020 10:32
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08.02.2020 10:32


Еще выше, чем в прошлом году, окажется новая Масленица, которую установят в пойме реки Царица. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, ее высота составит 14,5 метров против 13-метровой фигуры, которую сожгли во время гуляний в 2019 году (на фото). 
На базе муниципального предприятия «Северное» уже начали мастерить главный атрибут весеннего праздника. Размах рук Масленицы составит более 8,5 метра. Только на основание каркаса уйдет 4 кубометра деревянного бруса. Для наполнения используют более 200 новогодних елей, собранных с улиц города. В ход пойдут и деревья, которые не успели продать на предновогодних базарах.  Для пошива платья русской красавицы закупили свыше 700 квадратных метров ткани.
К монтажу Масленицы приступят в конце февраля. В течение недели до начала празднований кукла будет радовать волгоградцев и гостей города и напоминать о скором приходе календарной весны. 
Праздник проводов русской зимы «Широкая Масленица» состоится в Волгограде 1 марта. Как и в прошлом году, он пройдет в парке Царицынский в пойме реки Царица. 

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