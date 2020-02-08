В Волгограде чучело Масленицы установит новый рекорд по высоте





Еще выше, чем в прошлом году, окажется новая Масленица, которую установят в пойме реки Царица. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, ее высота составит 14,5 метров против 13-метровой фигуры, которую сожгли во время гуляний в 2019 году (на фото).

На базе муниципального предприятия «Северное» уже начали мастерить главный атрибут весеннего праздника. Размах рук Масленицы составит более 8,5 метра. Только на основание каркаса уйдет 4 кубометра деревянного бруса. Для наполнения используют более 200 новогодних елей, собранных с улиц города. В ход пойдут и деревья, которые не успели продать на предновогодних базарах. Для пошива платья русской красавицы закупили свыше 700 квадратных метров ткани.

К монтажу Масленицы приступят в конце февраля. В течение недели до начала празднований кукла будет радовать волгоградцев и гостей города и напоминать о скором приходе календарной весны.

Праздник проводов русской зимы «Широкая Масленица» состоится в Волгограде 1 марта. Как и в прошлом году, он пройдет в парке Царицынский в пойме реки Царица.



