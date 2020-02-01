От Сталинграда - до Великой Победы

Волгоград помнит: 78 лет назад в Сталинграде была сформирована 10-я дивизия НКВД

От Сталинграда - до Великой Победы 01.02.2020 08:43
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01.02.2020 08:43


Ровно 78 лет назад - 1 февраля 1942 года в Сталинграде была образована 10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД. Этому формированию, которое составило основу местного гарнизона, уже через несколько месяцев было суждено вступить в бой с фашистами на подступах к городу и стойко сражаться вместе с милицией и гражданским населением до подхода основных частей Красной Армии. За доблесть во время Сталинградской битвы  в декабре 1942 года 10-я дивизия НКВД была награждена высшей наградой Советского Союза - Орденом Ленина и получила наименование «Сталинградская». Для того времени, такое признание заслуг со стороны президиума Верховного Совета СССР было сродни канонизации. ИА «Высота 102» довелось ознакомиться с рассекреченными документами из архивов УФСБ России по Волгоградской области. В пожелтевших листах - беспощадная правда о катастрофической уязвимости Сталинграда перед скорым приходом врага. Об этом командир 10-й дивизии НКВД полковник Сараев сообщал заместителю наркома Берии в секретной докладной записке. За сухими строками - начало пронзительной истории легендарной дивизии, именем которой названа улица в самом центре Волгограда. 



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