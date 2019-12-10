"Сколько можно работать?": волгоградцы хотят выходной 31 декабря

Аналитика 10.12.2019 09:49
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10.12.2019 09:49
Власти уже шести российских регионов объявили последний день этого года выходным. Это Ставропольский край, Крым, Томская, Псковская, Кировская области и Карачаево-Черкесская республика. Так, губернаторы Псковской области Михаил Ведерников и Ставропольского края Владимир Владимиров провели голосование на своих страничках в соцсетях и по результатам опросов приняли такое решение. Жители этих регионов отработают субботу 28 декабря, чтобы спокойно готовиться к празднику 31 декабря. В других регионах также идет обсуждение этого вопроса.
Журналисты ИА "Высота 102" поинтересовались у волгоградцев, хотят ли они, чтобы 31 декабря в Волгоградской области объявили выходным. И вот что горожане ответили.
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