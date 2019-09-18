Политика 18.09.2019 15:09
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18.09.2019 15:09
Сегодня в Волгоградском облизбиркоме состоялась передача вакантных мандатов депутатов Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, место в региональном парламенте получит Валентина Гречина, занимавшая пост заместителя губернатора, Сергей Булгаков, депутат облдумы пятого созыва, предприниматель Денис Хлыбов. Они являлись кандидатами по единому избирательному округу от «Единой России». Вакантный мандат получили также Александр Кузьмин – кандидат из списка кандидатов по единому избирательному округу от ЛДПР, и Евгений Кареликов - от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».
Валентина Гречина окажется в облдуме благодаря отказу главы Волгограда Виталия Лихачева стать депутатом. Денису Хлыбову помог в этом деле Андрей Гимбатов, депутат Волгоградской гордумы, который также отказался от мандата. Сергей Булгаков продолжит работу в регпарламенте из-за того, что радости стать депутатом решил избежать Андрей Колесниченко, фермер из Волгоградской области, кандидат из первой тройки от «Единой России». Александр Кузьмин попадет в областную думу из-за отказа лидера ЛДПР Владимира Жириновского променять Госдуму на Волгоградскую областную думу. Евгений Кареликов станет счастливым обладателем мандата депутата областной думы благодаря тому, что заместитель председателя Центрального совета «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Андрей Широков не захотел заниматься законотворческой деятельностью в региональном парламенте.
Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало об отказе от мандатов Владимира Жириновского, Виталия Лихачева и Андрея Широкова. Если уступка мандатов федеральными политиками местным однопартийцам является делом обычным, то вот «подарки» от некоторых кандидатов менее удачливым товарищам вполне можно считать следствием заранее достигнутых договоренностей.
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