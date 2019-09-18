Политика

Для хороших ребят нашелся мандат: вакантные места в Волгоградской облдуме заняты

Политика 18.09.2019 15:09
14597 13
18.09.2019 15:09


Сегодня в Волгоградском облизбиркоме состоялась передача вакантных мандатов депутатов Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, место в региональном парламенте получит  Валентина Гречина, занимавшая пост заместителя губернатора, Сергей Булгаков, депутат облдумы пятого созыва, предприниматель Денис Хлыбов. Они являлись кандидатами по единому избирательному округу от  «Единой России». Вакантный мандат получили также Александр Кузьмин – кандидат из списка кандидатов по единому избирательному округу от ЛДПР, и Евгений Кареликов - от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».
Валентина Гречина окажется в облдуме благодаря отказу главы Волгограда Виталия Лихачева стать депутатом. Денису Хлыбову помог в этом деле Андрей Гимбатов, депутат Волгоградской гордумы, который также отказался от мандата. Сергей Булгаков продолжит работу в регпарламенте из-за того, что радости стать депутатом решил избежать Андрей Колесниченко, фермер из Волгоградской области, кандидат из первой тройки от «Единой России». Александр Кузьмин попадет в областную думу из-за отказа лидера ЛДПР Владимира Жириновского променять Госдуму на Волгоградскую областную думу. Евгений Кареликов станет счастливым обладателем мандата депутата областной думы благодаря тому, что заместитель председателя Центрального совета «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Андрей Широков не захотел заниматься законотворческой деятельностью в региональном парламенте. 
Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало об отказе от мандатов Владимира Жириновского, Виталия Лихачева и Андрея Широкова. Если уступка  мандатов федеральными политиками местным однопартийцам является делом обычным, то вот «подарки» от некоторых кандидатов менее удачливым товарищам вполне можно считать следствием заранее достигнутых договоренностей. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
В Волгоградской гордуме грядут депутатские рокировки
12.09.2019 12:14
19361 19
Главный единоросс Волгоградской области грезит о здоровой конкуренции в думе
09.09.2019 17:44
20909 15
Для хороших ребят нашелся мандат: вакантные места в Волгоградской облдуме заняты
18.09.2019 15:09
14598 13
Политика
18.09.2019 14:21
Политика 18.09.2019 14:21
15090 14 Обсудить

0
Далее
Политика
13.09.2019 16:21
Политика 13.09.2019 16:21
15572 10 Обсудить

0
Далее
Политика
12.09.2019 12:14
Политика 12.09.2019 12:14
19361 19 Обсудить

0
Далее
Политика
09.09.2019 17:44
Политика 09.09.2019 17:44
20909 15 Обсудить

0
Далее
Политика
27.08.2019 10:49
Политика 27.08.2019 10:49
22116 9 Обсудить

0
Далее
Политика
25.08.2019 18:50
Политика 25.08.2019 18:50
10742 0 Обсудить

0
Далее
Политика
20.08.2019 17:24
Политика 20.08.2019 17:24
10749 6 Обсудить

0
Далее
Политика
17.08.2019 11:14
Политика 17.08.2019 11:14
7182 0 Обсудить

0
Далее
Политика
16.08.2019 12:12
Политика 16.08.2019 12:12
30852 78 Обсудить

0
Далее
Политика
15.08.2019 18:51
Политика 15.08.2019 18:51
11779 5 Обсудить

0
Далее
Политика
13.08.2019 20:16
Политика 13.08.2019 20:16
7135 90 Обсудить

0
Далее
Политика
10.08.2019 15:56
Политика 10.08.2019 15:56
5911 0 Обсудить

0
Далее
Политика
07.08.2019 11:02
Политика 07.08.2019 11:02
7172 2 Обсудить

0
Далее
Политика
06.08.2019 10:31
Политика 06.08.2019 10:31
14530 21 Обсудить

0
Далее
Политика
24.07.2019 10:50
Политика 24.07.2019 10:50
19956 32 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:39
В Волгограде «игравшую» не по правилам УК выгнали с рынка ЖКХСмотреть фотографии
16:03
В Волгограде социальная служба незаконно обделила ветерана трудаСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде на проблемном перекрестке установят подвесные светофорыСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде жители забили тревогу из-за побелевшей ЦарицыСмотреть фотографии
15:09
Для хороших ребят нашелся мандат: вакантные места в Волгоградской облдуме занятыСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области готовят патриотичную и аскетичную церемонию инаугурации губернатораСмотреть фотографии
12:30
В Волгоградской области главы двух поселений отказались отвечать прокуроруСмотреть фотографии
12:22
За героин во дворах Волгограда наркодилеру грозит 20 летСмотреть фотографии
11:51
В Волгоградской области военных заставили убратьсяСмотреть фотографии
11:45
Компания «Сады Придонья» приглашает на World Food Moscow 2019Смотреть фотографии
11:32
Михаила Таранцова уволили из волгоградского вузаСмотреть фотографии
11:13
Правительство утвердило правила выплаты компенсации по ипотеке многодетным семьямСмотреть фотографии
10:59
Супер-детсад и другие соцобъекты: «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает развивать территорию присутствияСмотреть фотографии
09:01
Новым депутатам Волгоградской областной думы готовят комфортную атмосферуСмотреть фотографии
08:48
В Волгоградской области задержан осквернитель памятного знака на месте расстрела евреевСмотреть фотографииCмотреть видео
08:40
В Волгоградской области – страшное ДТП, один человек погибСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Убийцу двух девушек из Волгоградской области и Подмосковья приговорили к 25 годам тюрьмыСмотреть фотографии
17:33
В Волгограде в сквере имени Пахмутовой выложат «музыкальные» дорожкиСмотреть фотографии
15:47
В Волгоградской области пройдут повторные выборыСмотреть фотографии
15:27
МЧС предупредило жителей Волгоградской области об усилении ветраСмотреть фотографии
15:18
Двоих волгоградцев порезали и избили за просьбу не мусоритьСмотреть фотографии
15:05
«Наши дома чуть не сгорели из-за «мертвой дороги»: жители поселка в Волгограде нашли очаг вчерашнего пожараСмотреть фотографии
14:36
В Волгограде огласили приговор по громкому делу о покушении на чемпиона Европы по кикбоксингуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
Налоговики раскрыли причины ликвидации 19 тысяч организаций в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
В Волжском решили судьбу мозаичного панно больницы имени ФишераСмотреть фотографии
12:08
РУСАЛ признали лучшей компанией России в области борьбы с изменением климатаСмотреть фотографии
11:57
Почти половина молодых волгоградцев готова бежать из города в поисках лучшей жизниСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградской области юрист-мошенник обманул крупную фирмуСмотреть фотографии
11:11
В Волгоградской области осквернили памятный знак «Холокоста»Смотреть фотографии
10:37
В Волгограде облкомздрав принудительно обязали обеспечить инвалида дорогостоящим лекарствомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 