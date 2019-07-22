



Опасная для здоровья спиртосодержащая настойка "Боярышник" реализовывалась в одной из аптечных сетей региона, сообщает ИА "Высота 102". По информации управления Росздравнадзора по Волгоградской области, сотрудники которого выявили данный факт, результаты контрольных мероприятий показали, что, например, образец лекарственного препарата - "Боярышника настойка", не выдерживает испытания по показателю качества "Описание". Обращение серии данного недоброкачественного лекарственного препарата приостановлено на территории Российской Федерации. Аптечную сеть, в которой реализовывался такой "Боярышник", ведомство не называет.

Всего же за первое полугодие 2019 года территориальным органом Росздравнадзора по Волгоградской области в ходе плановых проверок, проведенных в рамках государственного контроля качества лекарственных средств, было отобрано 114 образцов лекарственных препаратов. Из них по 113 образцам получены положительные результаты.

В рамках выборочного контроля качества лекарственных средств отобран 71 образец лекарственных препаратов, из них по 6 образцам уже пришли положительные результаты экспертизы. Кроме того, отобрано 5 образцов медицинских изделий для проведения экспертизы качества, безопасности и эффективности. По итогам проверки только 1 из 5 образцов признан доброкачественным, остальные признаны недоброкачественными медицинскими изделиями, которые были изъяты из обращения на территории России.



