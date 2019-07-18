ПАО «Волгоградэнергосбыт»: наиболее злостных должников ждет отключение

Общество 18.07.2019 06:52
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18.07.2019 06:52
Общая задолженность граждан за потребленную электрическую энергию перед ПАО «Волгоградэнергосбыт» сохраняется на высоком уровне. С начала же 2019 года было направлено более 11 тысяч уведомлений об отключении потребителей-физических лиц от энергоресурса. Только в июне 700 клиентов выплатили 5,2 млн рублей долгов после получения уведомления об ограничении электроснабжения. По итогам 6 месяцев текущего года общая сумма поступивших денежных средств от отключенных должников превысила 35 млн рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, компания ограничивает потребление коммунального ресурса наиболее злостным неплательщикам. До принятия этой крайней меры должник получает «желтую» квитанцию, информируется по телефону, и только после этого компания начинает рассылать официальные уведомления о грядущих санкциях. Все это время сохраняется возможность урегулирования долгового вопроса.
Чтобы восстановить подключение, следует оплатить последнюю квитанцию с общей суммой задолженности или собрать все предыдущие, ориентируясь на сумму, указанную в уведомлении об ограничении. Если квитанция утеряна, получить документ для оплаты задолженности можно в абонентском участке ПАО «Волгоградэнергосбыт» по месту жительства или распечатать из Личного кабинета на сайте www.energosale34.ru
Чего не стоит делать, так это в период «отключки» пытаться срывать наложенную пломбу. При вводе ограничений фиксируются конечные показатели счетчика, которые сверяются при подключении. Любые изменения укажут на самовольное подключение и неучтенное потребление, за что предусмотрена административная и финансовая ответственность.
Несанкционированное потребление придется оплатить по максимуму — его рассчитают по номинальной мощности приборов в круглосуточном режиме работы.
Также стоит помнить, что согласно законодательству на долг будут начислены пени. Со второго месяца просрочки штраф – 1/300 ставки рефинансирования, с четвёртого месяца пени – 1/130 ставки.
Чтобы не было проблем с электричеством в доме или квартире, ПАО «Волгоградэнергосбыт» рекомендуют вовремя платить по счетам. Это гораздо дешевле, чем оплачивать пеню, штрафы и тратить время на походы по инстанциям и ожидание специалистов.
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