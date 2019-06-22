Политика

От ЛДПР в губернаторы выдвинули тестя депутата Волгоградской гордумы

Политика 22.06.2019 13:54
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22.06.2019 13:54


Депутат Котовской районной думы Владимир Рублев выдвинут кандидатом в губернаторы Волгоградской области от ЛДПР. Об этом рассказали ИА «Высота 102» участники только что закончившейся региональной конференции либерал-демократов. О Владимире Рублеве известно, что он является тестем депутата Волгоградской гордумы Дмитрия Дильмана.
Члены конференции также утвердили партийный список. Он будет состоять всего из двух фамилий – Владимира Жириновского и Алексея Логинова, члена центрального аппарата ЛДПР. Жириновцы выдвинули кандидатов и по одномандатным округам. Причем по районам в депутаты облдумы пойдут кандидаты от других территорий. Например, по Новоаннинскому району в депутаты облдумы собралась Маргарита Бурлакова из Волжского, по Урюпинскому – житель Волгограда.
Бывший и.о. руководителя регионального отделения ЛДПР считает, что волгоградское отделение ЛДПР продолжило курс на «слив партии» на предстоящих выборах. «Ничего не имею против Рублева, но кто знает этого человека? Что касается выдвижения кандидатов в депутаты облдумы, то среди них  есть люди, которые себя дискредитировали. Например, Маргариту Бурлакову лишили полномочий депутата Ленинской районной думы по коррупционным основаниям – она не предоставила декларацию о доходах. Теперь она идет в депутаты облдумы», - рассказал Сергей Попов. При этом он напомнил, что во время  своего последнего визита в Волгоград Владимир Жириновский пообещал, что среди кандидатов не будет варягов. Однако второй номер  в партийном списке партии – Алексей Логинов – не имеет никакого отношения к Волгоградской области. «Считаю ошибкой партии, что кандидатом в губернаторы Волгоградской области не утвердили Игоря Торощина. Я не жалею, что разорвал отношения с партией. При этом я никогда не настаивал на включении своей персоны в списки, так что об обиде речи не идет. У ЛДПР был хороший шанс на этих выборах, но, к сожалению, она этим шансом не воспользовалась», - заключил Сергей Попов.
К слову, интересно, что Дмитрий Дильман в Волгоградской гордуме представляет "Единую Россию". А родственные связи в местном отделении ЛДПР, как известно, весьма помогают в политической карьере. Например, обвиненный в предательстве партии бывший жириновец Юрий Чекалин, депутат Волгоградской облдумы, является родственником экс-депутата Госдумы от Волгоградской области Дмитрия Литвинцева.

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