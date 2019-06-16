В мэрии Волгограда объяснили причины потопа на Нулевой продольной

Общество 16.06.2019 19:19
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16.06.2019 19:19
Причиной временного затопления и грунтовых наносов на Нулевой продольной магистрали в районе стадиона «Волгоград Арена» стали дождевые потоки воды с парковочной площадки возле проезжей части на улице Крылова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на городскую администрацию. По версии специалистов городского коммунального хозяйства, вода, не ушедшая в ливневую канализацию, направилась через бордюр и смыла часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной. Кроме того, по предварительным данным, одна из подводящих ливневых канализаций не справилась с резким увеличением объема осадков.
Сейчас на месте работают специалисты дорожных служб: вода с дороги уже ушла, участок огорожен, установлены временные знаки . При помощи спецтехники бригады рабочих осуществляют мероприятия по уборке грунта с проезжей части. Полностью выполнить все работы по расчистке автодороги от песчаных наносов планируется к утру. Угрозы нарушения целостности склона у Нулевой Продольной магистрали нет. В администрации Волгограда подчеркнули, что по данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городе за несколько часов выпало порядка 11 миллиметров осадков, что соответствует недельной норме.
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